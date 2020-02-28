Барнаул, , 07:13 — REGNUM Сохранить требования к составу пива пивовары попросили после выхода из состава Союза российских пивоваров (СРП) представителей трёх крупнейших пивоваренных компаний — «Балтика», Heineken и AB InBev Efes. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил депутат Барнаульской городской думы и директор по стратегии ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» Александр Локтев, комментируя направленное в Минфин РФ письмо с просьбой сохранить действующую сейчас норму, в соответствии с которой на зерно можно заменить до 20% солода.

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«Техрегламент, позволяющий пивоварам заменять зерном до 50% солода, «продавили» федеральные компании, когда ещё входили в состав Союза российских пивоваров. Теперь, когда союз стал независимым, он просит сохранить действовавшие нормы: 80 процентов солода, 20 процентов — несложное сырьё. Это необходимо для того, чтобы сохранить качество пива, а не снижать долю солода в пиве.

Федеральным компаниям нужна дешёвая цена, потому что по другому они не могут конкурировать с региональными компаниями и, соответственно, они пытаются любым способом не вводить минимальную розничную цену. И хотят дополнительно ещё снизить себестоимость, в том числе, при помощи этого механизма — понятно, что солод дороже несоложёного сырья», — пояснил Александр Локтев.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Союз российских пивоваров (СРП) направил в Минфин РФ письмо с просьбой сохранить действующие в стране требования к составу пива. Дело в том, что после вступления в силу техрегламента Евразийского экономического союза «О безопасности алкогольной продукции», пивоварам можно будет заменять зерном до 50% солода. По мнению председателя правления СРП Даниила Бримана, это приведёт к нездоровой конкуренции на рынке и снизит качество выпускаемого пива.

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Ранее СРП направил в профильное министерство письмо с просьбой установить в России минимальную цену на пиво. Пивовары не считают нормальным, когда бутылка пива в легальной рознице продается дешевле бутылки обычной питьевой воды.

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