Хабаровск, , 07:23 — REGNUM Власти Хабаровского края сообщили, что в 2019 году они сократили дефицит бюджета на 6,2 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Согласно отчету минфина края, в 2019 году дефицит краевого бюджета сокращен на 6,2 млрд к уровню 2018 года. Исполняющий обязанности министра финансов Валентин Костюшко уточнил, что это стало возможным благодаря проведенной работе по сокращению неэффективных трат, оптимизации бюджетной сети, повышению эффективности использования государственного имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, бюджет Хабаровского края — 2020 принят с дефицитом в 7,2 млрд рублей. В правительстве региона его назвали «консервативным». Жители в социальных сетях высказались жестче — они назвали главный финансовый документ региона на 2020 год «бюджетом физиологического выживания».