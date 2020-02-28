Шанхай, Китай, , 06:18 — REGNUM Комплексный индекс цен на сжиженный природный газ (СПГ) в Китае упал за прошедшую неделю, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Индекс цен СПГ не включая налоги, составил 2655 юаней (около $378,6) за тонну на конец прошедшей недели 23 февраля, что на 11% ниже, чем неделей ранее. Индекс был совместно разработан Главным управлением таможни КНР и Шанхайской нефтегазовой биржей (SHPGX). Он начал действовать с 16 октября 2019 года. Цены замеряются на еженедельной основе.

Как сообщало ИА REGNUM, с 3 по 9 февраля комплексный индекс импортных цен на СПГ в Китае упал до 2596 юаней.

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