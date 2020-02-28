28 февраля 2020 | Время чтения 8 мин

Небольшой посёлок Мурманской области может стать новой протестной точкой России. Жители не хотят соседства в виде рыбоперерабатывающего завода, который планируют строить на месте построек печально известного предприятия «Русский лосось», что пять лет назад фигурировало в скандале.

Анастасия Степанова, , 06:13 — REGNUM На побережье Баренцева моря, в Мурманской области, на территории ликвидированного и печально известного массовой гибелью рыбы ПАО «Русский лосось», его «наследники» решили со второй попытки построить завод по переработке. Прошедшие накануне публичные слушания не сняли напряжения между жителями, рядом с домами которых планируют возводить предприятие, и самими рыбопромышленниками. Жители посёлка Лиинахамари высказались против подобных планов и просят перенести строительство в другое место, планируя пойти по инстанциям и протестовать, ведь на их вопросы и чаяния ответов от компании они так и не получили. ИА REGNUM проанализировало ситуацию.

Отравленный воздух

Позиция жителей

Публичные слушания прошли в конце февраля 2020 года в посёлке Никель — райцентре Печенгского района Мурманской области, хотя строить объект хотят в Лиинахамари, где проживают почти 500 человек. Такой странный выбор места для проведения слушаний привел к тому, что многие сельчане добраться вовремя не смогли. Зато в зале, где проходили слушания, были замечены неизвестные крепкие ребята.

Представлявший проект директор ООО «Кольское объединение изыскателей и проектировщиков» Дмитрий Патенко рассказал, что строить фабрику по убою и переработке атлантического лосося планирует компания «Русский лосось», а последовательность действий будет такой: сначала экологическая экспертиза, потом документы будут поданы в Росрыболовство и уже после получения разрешения на строительство приступят к работам.

Жители Лиинахамари — против нового «соседа», несмотря на обещания новых рабочих мест. Среди причин протеста — неприятный рыбный запах, от которого никуда не деться в таком производстве, а также судьба экосистемы Девкиной заводи и прилегающих территорий. Жители посёлка требуют доработать проект и вынести повторно на публичные слушания.

«В Лиинахамари жилые дома стоят на расстоянии 700 метров от завода, и мы думаем, что неприятный запах будет. Я считаю, что рыбомукомольной фабрики так близко к жилому комплексу быть не должно. Если нас сегодня не услышали, мы будем выходить на министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области и вышестоящие федеральные органы», — цитирует директора поселковой школы Татьяну Лонжук издание kn51.ru.

Ещё одна претензия к инициаторам проекта — события прошлого, когда в ходе деятельности ПАО «Русский лосось» (предшественника одноимённого ООО) была зафиксирована массовая гибель рыбы. Тогда, в сентябре 2015 года, у лососевых рыб компании была обнаружена инфекционная анемия лососевых. А на фоне вирусного заболевания и общего ослабления иммунитета обнаружилась сопутствующая инфекция — миксобактериоз.

Слушания завершились. Большинство голосов было за проект, среди них и те крепкие молодые люди, которые не проживают в Лиинахамари.

О проекте

Стоит напомнить, что сам проект по строительству фабрики далеко не нов. На сайте городского поселения Печенга есть сообщение от 21 декабря 2011 года, в котором говорится, что в здании школы посёлка Лиинахамари прошли публичные слушания, в рамках которых были рассмотрены планы по строительству идентичной фабрики. Тогда из 60 присутствовавших только 33 были жителями посёлка. За проект, который на тот момент представляло ЗАО «Русский лосось» (позднее стало ПАО), проголосовали 30 человек, а против — только трое.

Также проект с подобным названием фигурирует и в споре ПАО «Русский лосось» и АО «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота» (АО «Гипрорыбфлот» из Санкт-Петербурга). С последнего ПАО требовало вернуть 421 тыс. рублей предоплаты по расторгаемому договору на корректировку «проекта фабрики по убою и переработке атлантического лосося по адресу Мурманская область, Печенгский район, пос. Лиинахамари».

В те годы поговаривали даже о планах по созданию на базе посёлка Лиинахамари рыбохозяйственного кластера. А сам проект упоминался как приоритетный в масштабах страны, что предполагало и бюджетную поддержку.

В прошлый раз компания прошла все согласования и 4 декабря 2013 года получила разрешение на строительство фабрики, но уже 29 июля 2016 года постановлением администрации Печенги было прекращено его действие — «на основании предписания министерства строительства и территориального развития Мурманской области от 12.02.2016 г. №23 и заявления ПАО «Русский лосось» от 29.07.2016 г. о досрочном прекращении действия разрешения на строительство №RU5152810320».

Почему же после одобрения предыдущих планов, при их повторном объявлении возник протест? Как уже выше говорилось, в сентябре 2015 года на действующем рыбоводческом комплексе предприятия произошёл массовый мор рыбы, который, возможно, и заставил жителей пересмотреть своё отношение к инициатору.

Не добавили очков в глазах людей и последовавшие события. В октябре 2015 года (спустя месяц после мора) Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Мурманской области провело внеплановую проверку «Русского лосося» для «установления факта нарушений ПАО «Русский лосось» требований законодательства в сфере ветеринарии, «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», но ведомству не предоставили запрашиваемые документы. За это общество было привлечено к административной ответственности.

О «Русском лососе» и его «наследнике»

ПАО «Русский лосось» было учреждено в октябре 2005 года. Юридический адрес — посёлок Лиинахамари, уставный капитал — 868 тыс. рублей. С 31 августа 2018 года гендиректором числился Павел Тихонов. Владельцами указаны Ирина Питенина (Москва), Сергей Беляев (совладелец ликвидированных на сегодня компаний «Балтийский коммерческий флот», «Русские осетры-Нева», «Русские осетры-Адыгея», «Русские осетры-Пенза»), Владимир Ярославский (владелец компаний в Москве и Ставрополе), Кирилл Корольков (совладелец ликвидированной в феврале 2020 года компании «Русский холод-прямые инвестиции»).

В мае 2018 года военный прокурор Северного флота, действующий «в защиту интересов Российской Федерации в лице Росимущества», в рамках иска к Минобороны РФ и ПАО пытался признать недействительным договор аренды земельного участка, требуя применить последствия недействительности сделки. В споре речь шла об участке площадью 83 694 кв. м, переданном в аренду в феврале 2013 года. На сегодня на публичной кадастровой карте под этим кадастровым номером числится надел в Печенгском районе площадью 35,5 тыс. кв. м, относящийся к землям промышленности, по документу предназначенный для хранения и переработки «сельскохозяйственной продукции (размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции)».

В иске прокурора также прозвучало требование «о признании объекта капитального строительства — здания фабрики по убою и переработке атлантического лосося — самовольной постройкой, и об обязании ответчика снести указанный объект самостоятельно или истцами за счёт ответчика». В ходе этого спора приоткрылась завеса тайны появления участка под фабрику. В собственности РФ имелся участок с кадастровым номером 51:03:000000:16 и площадью 7 731,9 га, который, по данным истца, являлся единым землепользованием, предоставленным на праве постоянного (бессрочного) пользования СЗТУ, подведомственному Министерству обороны РФ. Последнее в апреле 2012 года на основании заявления компании «Русский лосось» «предварительно согласовало ответчику место размещения объекта — «Фабрика по убою и переработке атлантического лосося», утвердив акт о выборе участка общей площадью 18,9 га. Позднее участок поделили на два, и в ноябре 2012 года один из них был предоставлен «Русскому лососю» на три года для строительства фабрики. В материалах суда уточняется, что после 4 ноября 2015 года договор был возобновлён на неопределённый срок.

«В процессе эксплуатации спорного земельного участка общество построило и возвело на нем объект капитального строительства — фабрику, в виде соответствующего производственного комплекса. Соответствующее разрешение на строительство ответчиком было получено. Право собственности на здание фабрики, площадью 1 470 м2 (степень готовности 70%), зарегистрировано за обществом», — отмечалось в решении суда.

Прокурор попытался оспорить изначальный договор аренды, полагая, что земли обороны передавать не имели права. Суд в удовлетворении иска отказал, отметив, что передача осуществлялась в рамках действовавшего на тот момент законодательства. Вердикт первой инстанции прокурор не обжаловал.

В качестве третьего лица в этом деле фигурировало ООО «СБК КЗМ ПЛЮС» из Москвы, созданное в июне 2016 года. Владельцы — ООО «СБК Стекло» и ООО «СБК Проект».

10 декабря 2018 года деятельность ПАО «Русский лосось» была прекращена «путём реорганизации в форме преобразования» в ООО «Русский лосось». Последнее сейчас и заявляет повторно проект строительства фабрики убоя.

По данным ЕГРЮЛ, одноимённое ООО учреждено в декабре 2018 года. Всё тот же Тихонов в нём является директором. Помимо этого, в активе бизнесмена, ранее работавшего как индивидуальный предприниматель в Краснодаре, — 100% доли в ООО «Кольский берег», созданного в Мурманске в июле 2016 года для предоставления услуг бронирования. Владельцами нового «Русского лосося» являются два юрлица — уже известное нам ООО «СБК Стекло» и ООО «СБК Актив», полностью принадлежащее вышеуказанному фигуранту спора за землю ООО «СБК Проект».

Московскому ООО «СБК Стекло» в обновлённом «Русском лососе» принадлежит 79,66% доли. «СБК Стекло» учреждено в марте 2014 года для деятельности в сфере управления недвижимостью и принадлежит «СБК Проект». Компания «СБК Стекло» владеет долей в ООО «Клюкер» (завод в Татарии, ставший фигурантом спора в деле скандального застройщика «Фон»).

ООО «СБК Проект» на 99,99% принадлежит ООО «Сбербанк Капитал» — «дочке» Сбербанка.