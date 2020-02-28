Сантьяго, , 06:12 — REGNUM Китайский агрегатор такси Didi Chuxing расширил свои услуги на столицу Чили городе Сантьяго, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

«Мы хотим привнести улучшенную мобильность жителям Чили посредством доступных цен и различных опций, лучших стандартов безопасности и технологичности, которыми славится наша платформа», — заявил глава отдела корпоративных связей компании Филипе Симонсон.

Теперь жители Сантьяго могут заказывать такси через приложение компании, которое дает возможность выбрать способ оплаты — наличными или через кредитную карту. Кроме того, пассажирам обеспечивается страховка.

Компания в течение нескольких месяцев вела переговоры с правительством Сантьяго, чтобы получить разрешение на запуск своих сервисов в этой стране. Почти 5000 чилийских такси уже зарегистрировались в программе Didi. Впервые компания появилась в Чили еще в июне 2019 году.