Сантьяго, 28 февраля 2020, 06:12 — REGNUM Китайский агрегатор такси Didi Chuxing расширил свои услуги на столицу Чили городе Сантьяго, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.
Теперь жители Сантьяго могут заказывать такси через приложение компании, которое дает возможность выбрать способ оплаты — наличными или через кредитную карту. Кроме того, пассажирам обеспечивается страховка.
Компания в течение нескольких месяцев вела переговоры с правительством Сантьяго, чтобы получить разрешение на запуск своих сервисов в этой стране. Почти 5000 чилийских такси уже зарегистрировались в программе Didi. Впервые компания появилась в Чили еще в июне 2019 году.