Пекин, , 06:04 — REGNUM Власти Китая отпустили на рынок еще 20 тыс. тонн свинины из госрезервов с целью удовлетворения спроса, сообщили 27 февраля в Министерстве коммерции КНР.

«Вливание» свинины было осуществлено совместно Министерством коммерции КНР и Национальной комиссией КНР по развитию и реформе. С 17 по 21 февраля средний индекс цен на свинину, отслеживаемый Министерством сельского хозяйства КНР в 16 регионах страны уровня провинции, составил 50,85 юаней (около $7,1) за килограмм. Это на 0,7% ниже, чем неделей ранее.

Несмотря на снижение цены на свинину за прошедшую неделю, дефицит мяса, имеющий место в Китае вот уже несколько месяцев, продолжает давать о себе знать. Он связан прежде всего с эпидемией африканской чумы свиней. В январе текущего года свинина подскочила в цене на 116% относительно аналогичного месяца 2019 года.

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