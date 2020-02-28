Якутск, , 06:22 — REGNUM Министерство здравоохранения Якутии оказалось первым из регионов Дальнего Востока, которое защитило в федеральном ведомстве проект программ модернизации первичной медико-санитарной помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Всего свои проекты представляли десять регионов страны.

В своём докладе министр здравоохранения Якутии Елена Борисова, обозначила основные направления в работе: строительство, капитальный ремонт медучреждений, приобретение медоборудования, автомобильного транспорта, подготовка кадров для первичного звена отрасли и другое.

«Каких-либо вопросов или замечаний к Якутии со стороны Минздрава РФ не прозвучало», — добавили в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области определили основные направления программы модернизации первичной медико-санитарной помощи: строительство новых объектов, приведение в нормативное состояние действующих учреждений, обеспечение транспортной доступности и снятие кадрового дефицита.