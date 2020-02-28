Кемерово, , 05:57 — REGNUM Кемеровская область вошла по итогам 2019 года вошла в двадцатку рейтинга регионов России по уровню развития сферы государственно-частного партнерства. Кузбасс оказался на 19 месте из 85. Рейтинг опубликовало Министерство экономического развития РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным регионального правительства, по сравнению с 2018 годом, область поднялась на 17 позиций и набрала 64,5 балла. Среди регионов Сибирского федерального округа, Кузбасс также поднялся на одно место и занял четвёртую позицию.

«В Кемеровской области на сегодняшний день заключено 77 соглашений ГЧП с общим объёмом инвестиций более 17 млрд рублей, — уточнили в администрации правительства региона. — В 2019 году в Кузбассе было заключено 14 соглашений по реализации проектов ГЧП, благодаря которым в экономику региона инвестируется более 5 млрд рублей. В основном, проекты реализуются в сфере ЖКХ. Из них наиболее крупные — в Ленинск-Кузнецком, Тайгинском и Кемеровском городских округах».