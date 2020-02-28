Шэньян, Китай, , 05:00 — REGNUM Совместное предприятие немецкой BMW Group и китайской Brilliance China Automotive Holdings Ltd., на днях выпустило с конвейера своей шэньянской фабрики в провинции Ляонин на северо-западе Китая трехмиллионный автомобиль, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

BMW Brilliance Automotive (BBA) произвела 530 тыс. автомобилей в 2019 году, трехмиллионный автомобиль, коим стал гибрид, выпущенный с конвейера должен позволить BMW глубже проникнуть на рынок автомобилей Китая на новых видах энергии, сообщил член совета директоров BMW Group Милан Неделикович.

BBA возобновила производство на своих фабриках в городах Теси и Дадун близ Шэньяна 17 февраля текущего года. На работу вышли 20 тыс. сотрудников, включая тех, кто занимается поставками на фабрику. Местные власти оказали всяческую помощь, включая логистическую, для доставки рабочих на их рабочие места.

Отметим, что Китай стал крупнейшим в мире рынком поставок автомобилей BMW, где продано более 720 тыс. автомобилей в 2019 году. Немецкий автопроизводитель вложил более 52 млн юаней (около $7,4 млн) на строительство двух фабрик и одной электростанции в Шэньяне.