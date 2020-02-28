Пекин, , 04:50 — REGNUM Около 90,5% компаний по производству и обработке цветных металлов Китая, также компаний, добывающих медь и алюминий, возобновили свою работу, сообщает 27 февраля агентство Синьхуа.

Данный показатель оказался на 7,1 процентный пункт выше, чем 19 февраля, сообщили в Китайской ассоциации цветной металлургии, которая отслеживает деятельность 241 фирмы вы этой области. Обычный режим работы мероприятий в этой области был нарушен в связи с эпидемией нового коронавируса в Китае. Их мощности были задействованы не более чем на 85%.

Утилизация мощностей производства меди и алюминия вернулась к 59% впервые за время эпидемии 26 февраля, что на 12,9% выше показателей 19 февраля, сообщил вице-председатель ассоциации Цзя Минсин.

Ожидается, что компании по производству цветных металлов в Китае вернутся к свою докризисному уровню во втором квартале 2020 года, но возможно, это произойдет и до конца первого квартала.