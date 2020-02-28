Якутск, , 04:33 — REGNUM Арбитражный суд Якутии вернул автотранспортной компании «Аэрокарго+» заявление о признании банкротом регионального авиаперевозчика — «Якутию», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт суда.

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Как и предполагалось, контрагент поторопился с выводами о несостоятельности бывшего партнёра — Арбитражный суд «установил обстоятельство несвоевременности обращения кредитора в суд с заявлением с учётом требований пункта 2.1 статьи 7 Закона о банкротстве, с целью соблюдения баланса интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве».

На основании части 1 ст. 129 Арбитражного процессуального кодекса РФ, судом было возвращено поданное «Аэрокарго+» 21 февраля заявление о банкротстве авиакомпании «Якутия».

Как сообщало ИА REGNUM, в авиакомпании «Якутия» опровергли информацию о предстоящем банкротстве: подача заявления о банкротстве не имеет под собой реальной финансово-экономической основы и является не чем иным, как инструментом давления на авиакомпанию.