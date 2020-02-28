Самара, , 04:02 — REGNUM На ремонтно-реставрационные работы в «Особняке В.М. Сурошникова» в Самаре будет направлено свыше 41,6 млн рублей. АО «Главное управление обустройства войск» провело закупку у единственного поставщика на проведение первоочередных работ по данному объекту, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Объект культурного наследия федерального значения — особняк купца Василия Сурошникова находится на улице Пионерская, 22 и был построен в 1907 году. В 2017 году данный объект фигурировал в письме на имя министра культуры России, в котором один из самарских депутатов просил взять под контроль ситуацию с сохранением объектов наследия. В обращении рассказывалось, что при ремонте фасада рабочие молотком разбили оригинальную плитку под видом реставрации.

На сегодня особняк ждёт капитальный ремонт. Сумма контракта составляет 41 686 190 рублей. Известно, что он подписан с ООО «Престиж».

В техзадании уточняется, что речь идёт о завершении работ. Объект представляет собой трёхэтажное здание общей площадью 1880,7 кв.м. Задача — провести реставрацию фасадов, покрытия кровли, оконных и дверных проёмов, а также гидроизоляцию подвалов.