Москва, , 03:46 — REGNUM В арбитраж Москвы поступили крупные претензии Министерства обороны России к заводу, который работает в Калининграде с 1826 года, в том числе строя боевых корабли для военно-морского флота. Сумма иска превышает 618 млн рублей, но он пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Ответчиком выступает АО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», а иск подан 21 февраля 2020 года. Сумма требований — 618 417 152,78 рубля. О причинах спора неизвестно, но завод, входящий в Объединённую судостроительную корпорацию, был исполнителем по свыше 40 госконтрактам, а также заказчиком по почти 2,2 тыс. контрактам.

Иск от министерства — не единственные финансовые претензии к предприятию «Янтарь». К примеру, АО «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники имени В.А. Ревунова» 27 февраля обратилось с иском на 221 тыс. рублей, а АО «Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз» из Санкт-Петербурга 26 февраля с претензиями на 31 631 138,33 рубля.

По данным с сайта завода, он работает не только с военными заказами, но и с гражданскими. В частности, в конце 2016 года был подписан контракт на создание серии траулеров-сейнеров для рыболовецкого колхоза из Петропавловска-Камчатского.