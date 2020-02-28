Киев, , 01:41 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил готовности к тотальному контролю температуры граждан, въезжающих в страну из России с 28 февраля.

По его словам, температурный контроль въезжающих уже запущен в пунктах пропусках, расположенных на границе со странами Евросоюза, а также в пунктах перехода на границе с Донецкой и Луганской Народными республиками.

«Несколько пунктов осталось еще по Российской Федерации, мы их возьмем под контроль. И у нас будет тотальный скрининг температуры», — заявил Аваков в эфире телеканала «1+1».

Добавим, Украина в связи со вспышкой коронавируса в Китае продемонстрировала своеобразное отношение к борьбе с ним. В частности, прибытие автобусов в Новые Санжары с эвакуированными гражданами Украины переросло в массовые беспорядки и столкновения с полицией. При этом ни у одного из них не было обнаружено заражение.

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