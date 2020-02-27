Ижевск, , 23:57 — REGNUM Глава Государственного контрольного комитета Удмуртии Борис Сарнаев, выступая на сессии Госсовета республики, заявил о выявлении в 2019 году по итогам контрольных мероприятий 506 финансовых нарушений на общую сумму 2,3 млрд рублей, что на 200 тыс. рублей меньше, чем в предыдущем году. При этом он указал, что материалы по результатам проверок направлялись главе республики, в правительство, Госсовет, муниципалитеты и в правоохранительные органы. Устранено нарушений на 112 млн рублей.

По словам Сарнаева, нарушения привели к неэффективному использованию 1,2 млрд рублей и нецелевому использованию 1,3 млрд рублей бюджетных средств.

Он напомнил, что в проекте бюджета 2019 года был запланирован технический профицит в размере 947,8 млн рублей, затем бюджет стал дефицитным, уже к июню разрыв между доходами и расходами составил 1,8 млрд рублей. В 2019 году в связи с необоснованным увеличением доходной части по поступлению налогов дефицит по итогам года превысил 2,2 млрд рублей, сообщает «Коммерсантъ-Ижевск». Сарнаев отметил, что в ГКК технический профицит, запланированный в 2020 году, также называют нереалистичным.

Также Сарнаев подвёл своеобразный итог проводившейся с 2014 года административной реформе. С этого момента количество чиновников в республиканских органах власти сократилось с 2914 до 1764 человек до начала 2019 года. Экономия фонда оплаты труда после оптимизации в 2018 году составила 106 млн рублей, однако минфин не представил ГКК отчёты и обоснования. Анализ показал, что фактический рост расходов на содержание бюджетной сети составит 2,2 млрд рублей, в государственном управлении — 16,5 млн рублей.

«То есть подтверждается тезис, что эти 1200 человек никуда не ушли, они просто были переведены в подведомственные учреждения. Все это свидетельствует о недостижении бюджетного эффекта», — заявил Сарнаев.

На «обвинения» ГКК от правительства ответил премьер-министр Ярослав Семёнов. Он сказал, что правительство априори было лишено возможности ответить на все претензии, поскольку получило отчёт ГКК только 18 февраля. Он выразил готовность ответить на все вопросы, поставленные комитетом, однако попросил обратить внимание на точность оценок и формулировок.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что численность сотрудников ГКК в Удмуртии гораздо выше, чем в соседних регионах. Так, в чувашском комитете работают 16 человек, в кировском — 21 сотрудник, а в саратовском — 32. При этом в удмуртском контрольном комитете трудятся 46 человек. Он предложил внимательно проанализировать расходную часть.