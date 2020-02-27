Москва, , 23:56 — REGNUM Российский рынок акций сегодня, 27 февраля, закрыл торги. показав сильнейшее падение с апреля 2018 года. Об этом свидетельствуют данные торгов за сегодня.

Так, индекс Мосбиржы просел на 3,37% — до 2915,84 пункта, а индекс РТС — на 5,13% — до 1386,2 пункта.

Такого падения не было с 9 апреля 2018 года, когда российский рынок акций резко отреагировал на введение со стороны США санкций против российских бизнесменов, их компаний и ряда чиновников. В тот день Мосбиржа просле на 8,3%, а РТС — на 11,4%.

Нынешнее падение российского рынка напрямую связано с коронавирусом — падают все крупные мировые торговые площадки.