Ашхабад, , 22:20 — REGNUM В период с 2010 по 2020 годы российская компания «Татнефть» инвестировала в нефтегазовую сферу Туркмении в общей сложности $47 млн (около 3,1 млрд рублей), передает «Медиа-Туркмен».

За эти 10 лет специалисты «Татнефти» провели геолого-технические мероприятия на 66 нефтяных скважинах, расположенных на территории Туркмении.

Благодаря этому удалось дополнительно добыть на этих скважинах еще более 201,4 тысячи тонн нефти.

Читайте также: Сингапурская компания отремонтировала 1,5 тыс. нефтяных скважин в Туркмении