Душанбе, , 22:14 — REGNUM На обеспечение финансовой жизнеспособности таджикистанского государственного энергохолдинга «Барки Точик» Всемирный банк выделил 134 млн долл. в качестве грантовой помощи в рамках проекта «Финансовое оздоровление энергетического предприятия», сообщаетпресс-служба международного финансового института.

Отмечается, что основной целью данного проекта кроме повышение финансовой жизнеспособности компании станет улучшение её производительности. Помимо этого, рассчитывается, что проект сможет помочь главному энергетическому холдингу Таджикистана выработать более эффективные подходы к управлению компанией.

По мнению специалистов финансового института, руководство «Барки Точик» в процессе работы сталкивается с большим количеством финансовых и операционных трудностей.

«Взвешенный тариф на электроэнергию ниже уровня возмещения затрат, неустойчивый и растущий уровень долга, низкий уровень собираемости по выставленным счетам за использование электричества, эксплуатационные недостатки и нерациональная практика управления» по мнению экспертов ВБ привели холдинг к столь плачевному финансовому состоянию.

Правительство Таджикистана в рамках проекта «Финансовое оздоровление энергетического предприятия» планирует использовать грантовые средства Всемирного банка для восстановления и усовершенствования инфраструктуры энергоснабжения холдинга, урегулирования кредиторской задолженности и своевременного обслуживания долга. Проект также включает в себя меры по улучшению собираемости денежных средств по выставленным счетам, достижению тарифов на электроэнергию, соответствующих уровню возмещения затрат.

Отдельно выделяется отмечается запланированное внедрение в управление компанией приемлемых методов финансового и общего управления, а также прозрачность операционной и финансовой деятельности холдинга.

По словам постоянного представителя ВБ в Таджикистане Ян-Петер Олтерса, данный проект должен значительно повлиять на «Барки Точик» в отношении предоставления холдингом более качественных услуг населению страны, привлечения в компанию частных инвестиций. Он также позволит компании «в полной мере использовать возможности регионального экспорта электроэнергии».

Напомним, что государственный энергетический холдинг Таджикистана «Барки Точик» владеет и управляет большей частью ГЭС страны, неся ответственность за услуги по передаче и непосредственному распределению электроэнергии среди порядка девяти миллионов таджикистанцев, проживающих во всех регионах страны, за исключением ГБАО.

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