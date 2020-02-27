Пенза, , 21:33 — REGNUM На пересечении улиц Пушкина и Гладкова в Пензе на пешеходном переходе разлилось целое море. Горожане вынуждены передвигаться по проезжей части.

На данном участке отсутствует ливневая канализации, вода скапливается на второстепенной дороге. Из-за огромной лужи пешеходам приходится делать крюк в полквартала. Причём даже летом после дождя, чтобы пройти по улице, необходимо выходить на проезжую часть.

«Возмущению нет предела. Пора бы уже решить вопрос, центр города — стыдоба» — цитирует одну из жительниц города портал «Пенза-пресс».

ИА REGNUM напоминает, проблемные пензенские ливнёвки обсуждаются не первый год. Ряд улиц после сильных дождей неоднократно затапливало. Ранее губернатор Иван Белозерцев на встрече с главой Минприроды РФ Дмитрием Кобылкиным говорил об объектах в регионе, которые могли бы попасть в федеральную программу «Оздоровление Волги». Кроме очистки вод в реке Сура, на помощь министерства регион рассчитывает при реконструкции действующих и строительстве новых канализационных очистных сооружений и очистных сооружений ливневой канализации.