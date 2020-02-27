Белград, , 21:11 — REGNUM В декабре 2020 года размер средней зарплаты в Сербии составил 508 евро (59 772 динара), сообщает 27 февраля издание «Новости» со ссылкой на данные государственной статистики.

Средняя зарплата за последние пять лет выросла почти на 10 000 динаров. Рост был в основном обусловлен экономическим развитием.

По данным Национального бюро статистики, декабрьская зарплата всегда больше показателей за другие месяцы из-за бонусов, премий и прочего. По сравнению с декабрем 2014 года она выше почти на 10 000 динаров (97 евро).

Потребительские цены за этот период выросли в среднем с 1,1 до 3 процентов.