Великий Новгород, , 21:06 — REGNUM Компания из Санкт-Петербурга — АО «ПО «Возрождение» — начала строительство Софийской набережной в Великом Новгороде. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре новгородской мэрии, работы будут проводиться больше двух лет: по контракту они должны завершиться в апреле 2021 года.

Сейчас начат подготовительный этап работ, включая археологические исследования на месте будущей реконструкции. По словам заместителя главы администрации Великого Новгорода Ильи Латышева, выполняется демонтаж и вынос инженерных сетей (водоснабжения, канализации, электроснабжения), готовится площадка для дальнейшего мощения гранитной плиткой Софийской набережной и установки малых архитектурных форм. Старые деревья и кустарник спилены, начаты археологические раскопки.

Всего предстоит благоустроить территории более 85 тыс. кв метров. По проекту КБ «Стрелка», на набережной будут обустроены пешеходные и велодорожки, созданы спортивные и детские площадки, появятся новое освещение, озеленение, скамейки и урны. Общая стоимость работ составляет 612,7 млн рублей.

«Учитывая историческую ценность территории набережной, проектом предусмотрено максимальное сохранение рельефа и зелёных насаждений», — отметили в мэрии Великого Новгорода.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году обустройство этой территории было начато со сквера Водников — это парковая зона Софийской набережной близ улицы Великой. Теперь будет обустроена территория до будущего здания Новгородской технической школы — её планируется построить на заросшем пустыре на берегу Волхова в 2021 году.

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