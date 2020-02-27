Подгорица, , 20:57 — REGNUM В январе Черногорию посетили 27,22 тысячи туристов. Это на 0,9 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит национальная туристическая организация.

По данным статистического ведомства Monstat, количество ночевок составило 63,81 тысячи, что на 6,4 процента выше, чем в сопоставимом периоде.

Наибольшее количество ночевок в январе было у туристов из Албании — 23,1 процента, России — 14,1 процента, Сербии — 13,9 процента, Китая — 5,2 процента, Хорватии — 4,6 процента, Италии — 4,5 процента, США — 4,5 процента и Турции 4,1 процента.