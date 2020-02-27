Тюмень, , 20:46 — REGNUM В Тюменской области до 2023 года проложат свыше тысячи километров газопроводов, на которые будет потрачено 2,6 млрд рублей по программе газификации. Об этом заявил глава региона Александр Моор на своих страницах в социальных сетях.

В 2020 году газификации подлежат деревни Лапина, Шипунова, Ерёмина и Сысоева Абатского района, сёла Уктуз и деревня Останина Бердюжского района, село Усть-Барсук Викуловского района, село Ерёмино Нижнетавдинского района, деревня Крутинская Омутинского района.

Александр Моор подчеркнул, что газифицированные территории получают дополнительный стимул к опережающему экономическому развитию.