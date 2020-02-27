Фрамингем, , 20:35 — REGNUM Мировые поставки персональных компьютеров в 2020 году сократятся из-за прекращения обслуживания операционной системы Windows 7 компанией Microsoft и негативного влияния эпидемии коронавируса. Об этом говорится в опубликованном 27 февраля прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation.

По оценкам экспертов, уже по итогам первого квартала года поставки ПК снизятся на 8,2%. Во втором квартале в связи сокращением запасов компонентов и готовой продукции ожидается снижение показателя на 12,7%.

Согласно прогнозу, во втором полугодии можно ожидать постепенной стабилизации ситуации на рынке, тем не менее по итогам года поставки настольных компьютеров, ноутбуков и планшетов не превысят 375 млн штук, что окажется на 9% ниже прошлогоднего показателя.

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