Москва, 27 февраля 2020, 20:16 — REGNUM Президент РФ внес в Госдуму на ратификацию протокол о внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.
Протокол разработан в целях реализации положений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза в части возможности зачета авансовых платежей в счет уплаты ввозных таможенных, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.
Мера позволит упростить таможенное администрирование, а также минимизировать затраты участников внешнеэкономической деятельности.
Документ подписан 1 октября 2019 г. в Ереване (Армения).
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