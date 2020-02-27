Москва, , 20:11 — REGNUM Президент РФ внес на ратификацию в Госдуму Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, а также об изменении и прекращении действия отдельных международных договоров, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Уточняются нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин для каждого государства — члена Евразийского экономического союза.

Прописывается также, что высшие органы государственного финансового контроля государств-членов в рамках совместных контрольных мероприятий ежегодно проверяют соблюдение уполномоченными органами государств-членов положений протокола.