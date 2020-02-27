Ижевск, , 20:11 — REGNUM В связи с задолженностью по налогам, за электроэнергию, за услуги связи арестовано и передано на торги имущество собственника летнего кафе «Кораблик». Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП (Федеральная служба судебных приставов) по Удмуртии.

Кроме кафе, владелец расстанется еще с бытовым помещением, баром, правом аренды земельного участка на неопределенный срок, земельным участком. Начальная цена лота 13,12 млн рублей.

Торги состоятся 11 марта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, два самолёта, принадлежащие должнику из Москвы, арестовали судебные приставы по поручению столичных коллег на аэродроме в Бабынинском районе Калужской области.