Челябинск, , 19:15 — REGNUM В Челябинской области ситуация на рынке труда стабильная. Об этом участникам заседания президиума областного Союза промышленников и предпринимателей 27 февраля заявил губернатор Алексей Текслер.

Он отметил, что уровень регистрируемой безработицы уверенно снижается. Спрос на наёмный труд стабилен, уровень напряжённости по вакансиям падает.

В конце 2019 года был зафиксирован рекордно низкий показатель безработицы. Он находился на отметке около 21 тыс. человек. Констатировав этот факт, Текслер отметил, что сейчас для каждой организации идёт период увеличения стоимости трудовых людских ресурсов. И это делает актуальным вопрос об увеличении зарплат.

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