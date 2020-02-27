Ханты-Мансийск, , 19:10 — REGNUM В Югре депутаты региональной думы установили запрет на оборот бестабачной никотиносодержащей продукции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в информационно-аналитическом управлении думы ХМАО.

Отмечается, что запрет не распространяется на табачные изделия и лекарственные средства, в составе которых имеется никотин.

С принятием новой законодательной нормы устанавливается запрет на оборот, пересылку, изготовление, хранение, перевозку, продажу, ввоз и использование бестабачной никотиносодержащей продукции, которая пришла на смену запрещённым на федеральном уровне насваю и снюсу — это всевозможные леденцы и подобные продукты, не содержащие табак и не попадавшие ранее под запрет.