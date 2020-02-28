Тегеран, , 08:38 — REGNUM Торговая деятельность, заблокированная иракским правительством из-за распространения коронавируса, возобновилась в двух торговых районах, а именно Хосрави и Парвизхане. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 27 февраля.

По словам губернатора приграничного города Каср-э-Ширин Морадали Татар, в названных районах возобновлен экспорт и импорт товаров, причем на иракской и иранской территориях также установлены карантинные секторы. «В настоящее время ежедневно через район Хосрави из Ирана вывозится 500 грузовых автомобилей, а через Парвизхан — от 800 до 1500 грузовых автомобилей», — сообщил чиновник.

25 февраля министр дорожного хозяйства Ирана Мохаммад Эслами объявил, что Министерство здравоохранения Ирана ведет переговоры с соседними странами об открытии сухопутных границ для иранских экспедиторов. «Группа представителей из Министерства здравоохранения Ирана сейчас ведёт консультации с официальными лицами соседних стран и заключает с ними протоколы об общих границах для возобновления экспорта через сухопутные границы», — сообщил Эслами.

В последние дни в Иране зарегистрированы десятки случаев заболевания коронавирусом. В связи с этим некоторые страны, в том числе Турция, Армения, Афганистан и Туркменистан, закрыли свои границы с Ираном и осуществили ряд других мер по недопущению появления этого заболевания на своих территориях.