Тегеран, , 08:39 — REGNUM 27 февраля управляющий Центрального банка Ирана (CBI) Абдолназер Хеммати объявил, что страна установила международные банковские связи, которые не являются ни подпадающими под санкции, ни зависимыми от FATF. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Как заявляет Абдолназер Хеммати в своем посте в Instagram: «Наша страна смогла создать банковские и валютные связи с миром вне рамок FATF». Кроме того, по словам, главы ЦБ, Центробанк, наряду с другими секторами экономики, продолжит свои усилия по содействию в удовлетворении постоянно растущих потребностей представителей бизнеса в стране.

Он также сообщил, что уже сотни миллионов долларов были внесены во внутреннюю финансовую систему иранскими экспортерами, и заверил, что недавняя галопирующая инфляция валютных курсов будет сдержана в ближайшем будущем.

Напомним, что Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) внесла Иран в свой черный список после того, как Иран не выполнил ряд требований касательно международных антитеррористических норм финансирования.