Москва, , 18:43 — REGNUM Федеральная налоговая служба дала оценку выпадающих доходов бюджета в случае обнуления налога на доход физических лиц для бедных граждан. Об этом рассказал сегодня, 27 февраля, глава управления ФНС Валерий Засько на круглом столе в Высшей школе экономики.

Он отметил, что основные поступления от уплаты НДФЛ государству приносят граждане с невысоким доходом. Граждан России с «очень низкими» доходами очень много, подчеркнул Засько.

Чиновник пояснил, что если отменить НДФЛ для граждан с зарплатами на уровне минимального размера оплаты труда, то бюджет потеряет свыше 1 трлн рублей налоговых поступлений.

Подавляющее большинство работающих граждан России, а именно 93% работающих, получают заработную плату менее 1 млн рублей в год. При этом почти 65% населения зарабатывают от 114 тыс. до 1 млн рублей в год.

официальная заработная плата 28,2% граждан не превышает 10 тысяч рублей в месяц, что и является примерно 114 тыс. рублей в год. Только 6,9% работающих получают свыше 1 млн рублей в год.

Если обнулить НДФЛ для бедных, финансы страны будут катастрофически разбалансированы — выпадут триллионы рублей налоговых поступлений, подчеркнул Засько.

Из-за отмены НДФЛ для граждан с зарплатой на уровне МРОТ бюджетная система недополучит порядка 1,2 трлн руб., оценил он. А МРОТ сейчас составляет 12 130 рубля. Но совершенно очевидно, что тяжело прожить и на зарплату в 20 тысяч рублей, особенно если есть иждивенцы.