Пекин, , 18:41 — REGNUM Грузовое железнодорожное сообщение Китая и Европы возобновлено, передаёт 27 февраля CGTN.

25 февраля из китайского округа Цзиньчжун в Минск направился первый грузовой поезд. В Белоруссию он будет ехать две недели.

Поезд отправляет компания Shanxi Zhongding, которая приняла меры, чтобы в Белоруссию не было занесено нового коронавируса COVID-19.

Напомним, железнодорожное грузовое сообщение Китая и европейских стран было приостановлено в связи с эпидемией COVID-19, которая началась в Китае.