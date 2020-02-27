Челябинск, , 18:38 — REGNUM В Челябинской области к 2024 году зарплаты должны подняться в полтора раза. Об этом на заседании правления областного Союза промышленников и предпринимателей заявил глава региона Алексей Текслер.

Он отметил, то этот вопрос принципиален. Ранее о необходимости повышения доходов населения говорил президент Владимир Путин.

Челябинская область среди других регионов России находится по уровню зарплат на 36 месте, здесь средняя зарплата составляет 37,2 тыс. рублей. В сравнении с 2018 годом к 2024-му предстоит повысить её в полтора раза.

Сам губернатор признаёт, что эта задача весьма амбициозна. Но он надеется на то, что в реальном секторе будет ежегодный рост зарплат, который обгонит индекс потребительских цен.