Москва, , 18:30 — REGNUM Инфляция в РФ разгоняется в том числе из-за действий самого Центрального банка, который наполняет свои золотовалютные резервы, выкупая доллары на валютном рынке за счёт необеспеченной денежной массы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 февраля заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

«Почему ЦБ РФ устанавливает высокую ключевую ставку? Почему она выше, чем в Европе и в США? Потому что Банк России с помощью такого инструмента борется с инфляцией все последние десятилетия. Но вопрос в том, откуда берётся инфляция? Она разгоняется в том числе и из-за действий самого Центрального банка РФ, который наполняет свои золотовалютные резервы, выкупая доллары на валютном рынке за счёт необеспеченной денежной массы, — сказал экономист. — А зачем это он делает? Чтобы девальвировать курс национальной валюты, чтобы сделать дешёвый рубль, чтобы обогащать российских экспортёров».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля Центральный банк Российской Федерации снизил ключевую ставку на 0,25% п. п., до 6,00%.

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