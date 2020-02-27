Нижний Новгород, , 18:29 — REGNUM Запасов воды в Рыбинском и Горьковском водохранилищах пока не достаточно для надежного обеспечения судоходства. Об этом сообщил в Нижнем Новгороде руководитель Верхне-Волжского бассейнового управления Росводресурсов Александр Баринов, говорится на сайте Росморречфлота по итогам общественного совета Волжского бассейна.

На заседании были представлены предварительные прогнозы водности на предстоящую навигацию.

«Они довольно тревожные», — говорится в сообщении.

По данным руководителя ВВБУ Александра Баринова, 25 февраля 2020 года запасы воды в Рыбинском водохранилище оценивались на 87%, в Горьковском — на 39%. При отсутствии снежных запасов их пополнение идёт за счет отдачи грунтовых вод. Этих запасов, по оценке представителя Росводресурсов, для надёжного обеспечения нужд судоходства пока не достаточно. Более точный прогноз Росгидромет даст после 13 марта.

Представляя прогноз, Баринов напомнил, что в 2019 году фактически повторилась непростая ситуация 2007 года в части сбросов воды, призвав научное сообщество смоделировать процессы сброса запасов воды Рыбинского и Горьковского водохранилищ.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля в Ярославской области произошли подтопления из-за высокого уровня воды в Волге и ее притоках. В управлении МЧС по Ярославской области в качестве вероятной причины зимнего паводка назвали установление режимов работы Рыбинской и Нижегородской ГЭС: в конце января был зафиксирован значительный объем сбросов с Рыбинской ГЭС при сохранении прежнего уровня на Нижегородcкой ГЭС. Отметим, данные сбросы находятся в зоне контроля ФАВР.

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Напомним, в 2019 году в результате обмеления Волги в условиях засухи наибольший удар пришёлся на экосистемы Ульяновской области (район Черемшанского залива), Татарии (Свияжское устье) и Самарской области (район Усинского залива), где было отмечено сокращение до 80−90% мелководных нерестовых участков. Экологи назвали ситуацию «экологической катастрофой».

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