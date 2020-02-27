Подгорица, , 18:26 — REGNUM Общая стоимость минимальной потребительской корзины в Черногории за январь 2020 года составила 647 евро. Об этом сообщило статистическое ведомство Монстат. Из общей стоимости минимальной потребительской корзины расходы на продукты питания и безалкогольные напитки составили 271,5 евро, а расходы на непродовольственные товары и услуги составили 375,5 евро.

Общая стоимость минимальной потребительской корзины в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года увеличилась на 0,05 процента.

Этот статистический показатель рассчитывается на семью из четырех человек — двоих взрослых и двоих детей.