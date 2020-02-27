Липецк, , 18:05 — REGNUM Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с представителями компании EGIDA, которая стала резидентом ОЭЗ «Липецк» в конце 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации 27 февраля.

В ходе встречи вице-президент ООО «Эгида+» Валерий Хлебников заявил об увеличении объема инвестиций. Первоначально предполагалось, что объем инвестиций составит 1,3 млрд рублей, теперь размер вложений увеличится до 3,79 млрд. Также компания планирует приступить к реализации не только первого этапа строительства, но и сразу второй очереди предприятия на площади 12,5 гектара.

Игорь Артамонов подчеркнул, что область заинтересована в привлечении инвестиций, открытии современных предприятий, производящих качественную продукцию, создании новых рабочих мест для жителей региона.

«В особой экономической зоне «Липецк» сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов, — отметил Игорь Артамонов. — Мы постоянно нацелены на развитие и стремимся применять новые выгодные для инвесторов механизмы и инструменты поддержки инвестиций».

Компания EGIDA является одним из лидеров в России по производству и продаже эластичного пенополиуретана, мебельных тканей, клея и комплектующих для мягкой мебели. Она поставляет комплектующие для крупнейших производителей мебели России и стран СНГ, в том числе таких, как Askona, Moon, Hoff. Запуск производственных мощностей в ОЭЗ «Липецк» позволит увеличить занимаемую долю на рынке до 40%. К 2022 году компания планирует создать на липецкой площадке более 200 рабочих мест.