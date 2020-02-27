Липецк, , 18:02 — REGNUM Военный городок Липецка планируют перевести на баланс города, привести в порядок и достроить заброшенные здания. Об этом заявил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов, который 27 февраля побывал в военном городке и осмотрел инфраструктуру района, уделив особое внимание заброшенным зданиям.

Одно из самых известных заброшенных зданий военного городка — недостроенная с 80-х годов прошлого века ремонтная база. Здание небезопасно, но оно находится на балансе Министерства обороны, и администрация Липецка не может решить его судьбу уже несколько лет. Вопрос о смене собственника и передаче здания на баланс Липецка будет решён, рассказал Игорь Артамонов. Эту проблему глава региона обсудил на встрече с заместителем министра обороны РФ.

«Две недели назад мы встречались с замминистра обороны, и у нас началось движение по разработке схемы передачи инфраструктуры военного городка Липецку. Наша группа работает в Москве. Сейчас думаем, как сделать так, чтобы и Министерству обороны было хорошо, и городу. Чтобы никто ничего не потерял, а только приобрёл. Осталось разобраться с последними нюансами, чтобы переход наконец-то произошёл», — рассказал Артамонов.

Другие проблемные объекты — три недостроенных многоэтажных дома. Их начали возводить в мае 2014 года для военнослужащих. Сдать в эксплуатацию должны были в марте 2015 года, но стройку заморозили. Администрация Липецка будет искать застройщиков, которые завершат работы. Также Игорь Артамонов осмотрел заброшенную баню. Её тоже стоит привести в порядок, отметил глава региона.

«Кирпич здесь хороший, а бань в этом районе нет. Подъезд хороший, парковка есть. Многие бани закрываются потому, что ими не умеют управлять. А есть бани, которые приносят прибыль и какую-то копеечку в бюджет. В Усмани мы быстро привели в порядок баню из такого же состояния. Надеемся, что и здесь будет хорошая история», — сказал Игорь Артамонов.