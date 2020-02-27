Калуга, , 18:22 — REGNUM Два самолёта, принадлежащие должнику из Москвы, арестовали судебные приставы по поручению столичных коллег на аэродроме в Бабынинском районе Калужской области. Об этом 27 февраля сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун.

В межрайонном отделе судебных приставов по особым исполнительным производствам неимущественного характера ФССП России в Москве находится исполнительное производство в отношении мужчины, который задолжал физическому лицу 192 млн 588 тыс. рублей по займу, процентам по займу, а также процентам за пользование чужими денежными средствами. В целях своевременного исполнения требований исполнительного документа калужским судебным приставам поручили арестовать указанное имущество неплательщика.

«В рамках исполнительных действий судебные приставы районного отдела выехали на аэродром и произвели арест самолетов ДС-3С «Алексей Леонов» и ДС-3А «Евгений Логинов». В дальнейшем для определения стоимости арестованного имущества будет привлечен оценщик, и имущество выставят на торги», — сказала Любовь Скакун.

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