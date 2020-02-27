Симферополь, , 17:59 — REGNUM Подрядчик реконструкции сетей водоснабжения в крымском курортном посёлке Оленевка выполнил часть работ и исчез. Об этом 27 февраля журналистам заявил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.

«К сожалению, «Уральская строительная компания», которая была выбрана по злосчастному 44-му федеральному закону, не выполнила свои обязательства, её представители на связь не выходят», — отметил министр.

По его словам, власти РК уже начали процедуру расторжения контракта.

«Новый подрядчик будет найден уже в марте. В апреле-мае все три сети на улице Ленина мы завершим и передадим дорожникам для благоустройства», — добавил Храмов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили, что из-за ошибок в проекте строительства канализационного коллектора глубокого заложения власти город может не освоить более 2,2 млрд рублей ФЦП.

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