Симферополь, 27 февраля 2020, 17:59 — REGNUM Подрядчик реконструкции сетей водоснабжения в крымском курортном посёлке Оленевка выполнил часть работ и исчез. Об этом 27 февраля журналистам заявил министр строительства и архитектуры РК Михаил Храмов.
По его словам, власти РК уже начали процедуру расторжения контракта.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Симферополя сообщили, что из-за ошибок в проекте строительства канализационного коллектора глубокого заложения власти город может не освоить более 2,2 млрд рублей ФЦП.
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