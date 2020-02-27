Ростов-на-Дону, , 17:52 — REGNUM В 2020 году на развитие агропромышленного комплекса в Ростовской области будут направлено более 5 млрд рублей.

«Ключевая из стоящих перед отраслью масштабных задач — наращивание экспортного потенциала, причём не только по зерну, но и по другим продуктам растениеводства и животноводства», — отметил донской губернатор Василий Голубев.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в 2019 году труженики донского села собрали богатый урожай — более 12 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что почти на 10% больше зерна, чем в 2018 году. На поддержку АПК на Дону в 2019 году было направлено 5,6 млрд рублей.

Напомним, что экспорт донской сельскохозяйственной продукции в 2019 году составил 4,5 млрд долларов США. Для сравнения: в 2018 году этот показатель достиг 5,4 млрд долларов США.