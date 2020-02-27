Москва, 27 февраля 2020, 17:39 — REGNUM Низкая ключевая ставка, установленная Банком России, говорит о том, что в экономике РФ дела обстоят не очень хорошо, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, который пообещал, что ставка по ипотеке в России может упасть ниже 8% к концу 2020 года даже в том случае, если ключевая ставка ЦБ РФ останется на прежнем уровне.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25% — до 6% годовых.