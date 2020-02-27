Москва, , 17:39 — REGNUM Низкая ключевая ставка, установленная Банком России, говорит о том, что в экономике РФ дела обстоят не очень хорошо, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 27 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова заместителя министра финансов РФ Алексея Моисеева, который пообещал, что ставка по ипотеке в России может упасть ниже 8% к концу 2020 года даже в том случае, если ключевая ставка ЦБ РФ останется на прежнем уровне.

«Ключевая ставка берётся не с потолка. Есть правило Тейлора, которое ставит зависимость ключевой ставки от целого ряда макроэкономических показателей, в том числе от динамики ВВП, от уровня инфляции. Поэтому чем выше предпосылки инфляции, тем выше будет процентная ставка, — сказал Комолов. — Соответственно в условиях экономической стагнации, когда задача ЦБ состоит в том, чтобы толкнуть экономику вперёд, он будет снижать процентную ставку. Так что низкая процентная ставка и то, что Банк России её изменяет, говорит о том, что у нас в экономике дела обстоят не очень хорошо. Рыночек не решает, и государству приходится вмешиваться путём понижения ключевой ставки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее российский миллиардер Олег Дерипаска раскритиковал решение Банка России снизить ключевую ставку всего на 0,25% — до 6% годовых.