Киров, , 17:27 — REGNUM В Кировской области среднедушевые денежные доходы населения в 2019 году выросли на 6,2%, реальные — на 1,7%. Среди других регионов Поволжья область занимала девятое место по уровню доходов населения. Эти предварительные данные приводит Кировстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно информации ведомства, в Кировской области в 2019 года денежные доходы населения составили 360,5 млрд рублей. В расчёте на душу населения среднемесячные доходы в прошлом году по сравнению с 2018 годом выросли на 6,2% и достигли 23 618 рублей.

Реальные доходы (денежные доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2019 году по сравнению с 2018 годом выросли на 1,7%.

Что касается потребительских расходов, то за год они выросли на 4,7% — до 294,2 млрд рублей. В расчёте на одного человека в месяц расходы составили 19 272 рубля.

В разрезе регионов Поволжья Кировская область по среднедушевым доходам занимала девятое место. Лидерами в Приволжском федеральном округе являлись Татария (35 705 рублей) и Нижегородская область (33 674 рубля). Меньше всего доходы населения были в Мордовии (19 834 рубля).