Тбилиси, , 17:25 — REGNUM На этом этапе Грузия авиасообщение с Италией не приостанавливает, так как никакой необходимости в этом нет, заявил журналистам министр иностранных дел Давид Залкалиани.

По его словам, во всех аэропортах в Грузии и Италии принимаются чрезвычайные меры, проводится проверка пассажиров, поэтому необходимости во введении дополнительных ограничений нет.

«Ограничения введены только в сообщении с двумя странами — Китаем и Ираном, кроме того, принято решение об ограничении пересечения сухопутной границы (имеется ввиду прибытие граждан Ирана в Грузию и выезд граждан Грузии в Иран наземным транспортом — ИА REGNUM)», — пояснил Залкалиани.

Между тем, грузинские телекомпании со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии сообщили, что венгерская авиакомпания Wizz Air, которая выполняет рейсы из Кутаисского международного аэропорта в страны Шенгенской зоны, уже приняла определенные меры и с марта сократит часть рейсов в направлении Италии. В частности, рейсы по маршруту Милан-Кутаиси-Милан в период с 12 марта по 2 апреля будут выполняться не 4 раза в неделю, как прежде, а один раз. С 18 марта по 25 марта авиакомпания будет летать из Рима в Кутаиси и обратно один раз в неделю вместо двух. До одного рейса в неделю с 17 до 24 марта сократится и авиасообщение между Кутаиси и Болоньей.

Напомним, что 26 февраля вечером представители минздрава сообщили о выявлении первого случая заражения коронавирусом в Грузии. Инфицированным оказался гражданин Грузии, который в течение предыдущей недели находился в Иране и возвращался в Грузию через Азербайджан. Заражение коронавирусом подтвердили анализы, проведенные в лаборатории имени Лугара.