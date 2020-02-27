Калуга, , 17:51 — REGNUM В Калужской области среднемесячная начисленная заработная плата в декабре 2019 года составила 48 тыс. 200 рублей и по сравнению с соответствующим периодом 2018 года увеличилась на 0,5%. Об этом 27 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по данным Калугастата.

Наиболее высокая зарплата в ноябре 2019 года была отмечена у специалистов, занимающихся научной и технической деятельностью. Их среднемесячная начисленная зарплата (без выплат социального характера) составила прядка 55 тыс. 287 рублей. Работники финансовой и страховой сфер получили в ноябре 2019 года зарплату около 49 тыс. 298 рублей, на обрабатывающих производствах — 48 тыс. 965 рублей. Заработную плату в 45 тыс.767 рублей получили работники информации и связи. Специалисты в области здравоохранения и социальных услуг за месяц получили 40 тыс. 811 рублей, занятые в строительстве — 38 тыс. 360 рублей, в электроэнергетике — 38 тыс. 169 рублей. В сельском хозяйстве средняя зарплата — 32 тыс. 642 рубля.

Наиболее низкооплачиваемая категория работников Калужской области трудится в гостиничной сфере и на предприятиях общественного питания, которые в ноябре 2019 года заработали только 21 тыс. 175 рублей.

Впрочем, по официальным данным министерства труда и социальной защиты Калужской области, средняя заработная плата по региону у рабочих составляет 21 тыс. 515 рублей, у служащих — 25 тыс. 587 рублей.

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