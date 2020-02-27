Великий Новгород, , 17:23 — REGNUM Власти Великого Новгорода в очередной раз попытаются продать муниципальную стоматологическую поликлинику, которую ранее трижды никто не хотел покупать. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе городской думы, решение о включении объекта в программу приватизации муниципального имущества на 2020 год одобрили сегодня, 27 февраля, депутаты думы Великого Новгорода.

ООО «Стоматологическая поликлиника № 2» на улице Кочетова, 41, оценивается в 30,2 млн рублей. 100% доля поликлиники, вновь выставленная на продажу, сейчас принадлежит муниципалитету. Способ приватизации — конкурс.

Напомним, поликлиника трижды выставлялась на конкурс в 2019 году, но заявок не поступило.

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