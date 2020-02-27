Казань, , 17:14 — REGNUM В 2019 году в Татарии в Арбитражный суд поступило 36 тыс. 563 исковых заявления, что на 3 тыс. 226 заявлений (8%) меньше, чем в 2018 году. В свою очередь количество рассмотренных дел снизилось с 35 тыс. 259 в 2018 году до 32 тыс. 343 дел в отчетном году. Снижение по сравнению с 2018 годом составило 8%. Об этом сообщил председатель Арбитражного суда РТ Максим Боровков на совещании по итогам работы суда за 2019 год.

По экономическим спорам, возникающим из гражданских правоотношений, поступило 23 тыс. 245 заявлений, по экономическим спорам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений — 9 тыс. 697 заявлений, по делам о банкротстве — почти 3,6 тыс. заявлений.

«Нагрузка на судей в отчетном году оставалась стабильно высокой и составила 101 дело на одного судью в месяц. К примеру, в 2013 и 2014 гг. этот показатель составлял 70 дел в месяц. Самая высокая нагрузка у судей банкротных составов», — проинформировал Боровков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии банкротство «Татфондбанка» стало самым громким не только для региона, но и в целом для всей банковской системы страны. Проблемы у банка — некогда крупнейшего для республики — стали очевидны ещё осенью 2016 года. В декабре в нём ввели временную администрацию, материалы проверки которой позднее легли в основу уголовных дел, в том числе в отношении экс-главы правления. В марте 2017 года у банка отозвали лицензию, а в апреле обанкротили. На сегодня у ТФБ установлены долги на сумму почти 167 млрд рублей. В списке кредиторов свыше 18 тысяч физических и юридических лиц. Идёт конкурсное производство.

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