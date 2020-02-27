Челябинск, , 17:06 — REGNUM Для Челябинской области прирост инвестиций на уровне 5% очень мало. Об этом на заседании правления областного Союза промышленников и предпринимателей заявил губернатор Алексей Текслер.

«Во-первых, потому что мы отстали от некоторых наших соседей. Во-вторых, я уверен, что у наших предприятий есть достаточный потенциал к инвестированию», — считает глава области.

Как сообщало ИА REGNUM, задачу ежегодно прирастать инвестициями на не менее чем 5% в своём послании поставил президент Владимир Путин. К 2024 году их долю в ВВП предстоит увеличить до 25%.

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