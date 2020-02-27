Москва, , 16:38 — REGNUM Международные резервы России за неделю увеличились на $0,7 млрд или на 0,1%, и по состоянию на 21 февраля составили $563,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

В комментарии регулятора отмечается, что рост показателя произошёл «под преобладавшим воздействием покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, отчасти нивелированным отрицательной переоценкой».

Напомним, в январе международные резервы России увеличились почти на $8 млрд.

На начало февраля, по данным Центробанка, в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $435,84 млрд, специальные права заимствования — $6,65 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,95 млрд, монетарное золото — $115,82 млрд.